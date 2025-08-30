Макрон готов ужесточить санкции, если Путин не встретится с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о возможном введении дополнительных первичных и вторичных санкций в отношении России, если встреча российского лидера Владимира Путина, хозяина Белого дома Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на проведение трёхсторонних переговоров. По его словам, в случае отсутствия прогресса на следующей неделе Франция выступит за усиление давления на Москву посредством новых ограничений. Он также отметил, что ближайшие выходные намерен обсудить украинский конфликт с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом.