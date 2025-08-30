Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 01:28

Макрон готов ужесточить санкции, если Путин не встретится с Зеленским

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о возможном введении дополнительных первичных и вторичных санкций в отношении России, если встреча российского лидера Владимира Путина, хозяина Белого дома Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на проведение трёхсторонних переговоров. По его словам, в случае отсутствия прогресса на следующей неделе Франция выступит за усиление давления на Москву посредством новых ограничений. Он также отметил, что ближайшие выходные намерен обсудить украинский конфликт с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом.

«Неучи с Банковой»: Захарова указала Киеву на ошибку в употреблении слова «рашизм»
«Неучи с Банковой»: Захарова указала Киеву на ошибку в употреблении слова «рашизм»

А ранее Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Экс-комик заявил, что республиканец ранее обозначил срок в «две-три недели». По его словам, договорённости о возможной встрече обсуждались как в двустороннем формате с Соединёнными Штатами, так и с участием представителей Европы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Санкции против России
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar