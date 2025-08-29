Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа РФ на предложение о переговорах
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Главарь киевского режима Владимир Зеленский напомнил президенту США Дональду Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Экс-комик заявил, что республиканец ранее обозначил срок в «две-три недели».
По словам Зеленского, договорённости о возможной встрече обсуждались как в двустороннем формате с Соединёнными Штатами, так и с участием представителей Европы. В ходе этих контактов был установлен срок в две-три недели для получения ответа.
«Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — пообещал главарь киевского режима, выступая на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «Общественное».
Ранее стало известно о намерении Дональда Трампа временно отойти от участия в переговорах по Украине. Этим хозяин Белого дома хочет создать условия для проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Трамп допускает своё участие в дальнейшем и планирует организовать трёхсторонний саммит.