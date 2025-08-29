Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике новый украинский закон, закрепляющий термин «рашизм». По её мнению, такой поступок является проявлением языковой и моральной безграмотности. Об этом дипломат сообщила в своём Telegram-канале.

«В своей ненависти к России неучи с Банковой умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру. Ряд исследователей даже считают Раши одним из создателей французского языка. А вот с точки зрения Киева, его учение — это теперь некая «тоталитарная идеология». Крайне показательное проявление языковой и моральной безграмотности», — отметила Захарова.

Она пояснила, что в славянских языках слова, оканчивающиеся на «-изм», образуются путём добавления суффикса к корню, и, следовательно, «рашизм» может означать только «учение Раши». Захарова напомнила, что Раши — это акроним от имени раввина Шломо Ицхаки, известного средневекового комментатора Талмуда и Танаха, духовного лидера еврейства Cеверной Франции.

По словам дипломата, вместо формирования законов для будущего, Киев создаёт языковые пасквили и демонстрирует историческое невежество, превращая собственный парламент в «лингвистический цирк».