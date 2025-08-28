Захарова указала на виновных в обстреле здания дипмиссии ЕС в Киеве

Российские войска наносят удары только по объектам, связанным с обеспечением ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу. Причиной вызова стало повреждение здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате ракетных обстрелов, произошедших минувшей ночью.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы ещё раз подтвердить, что российскими ВС удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — отметила дипломат.

До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.