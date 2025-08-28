Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 16:54

Захарова указала на виновных в обстреле здания дипмиссии ЕС в Киеве

Захарова: Российские войска наносят удары только по военным объектам Украины

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Российские войска наносят удары только по объектам, связанным с обеспечением ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу. Причиной вызова стало повреждение здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате ракетных обстрелов, произошедших минувшей ночью.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы ещё раз подтвердить, что российскими ВС удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — отметила дипломат.

До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев

Напомним, в ночь на 28 августа предприятия и транспортная инфраструктура ВСУ в разных регионах Украины, в том числе и в Киеве, встретилась с российскими беспилотниками и ракетами. Какие объекты были поражены ударами возмездия — в материале Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • ВСУ
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar