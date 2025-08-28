МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ Салимуллина для вручения ноты протеста
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych
Эстонский МИД в четверг вызвал российского временного поверенного в делах Ленара Салимуллина и передал ему ноту протеста. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Причиной вызова дипломата стал якобы российский удар по украинской столице, в результате которого, по сообщениям, пострадала и дипмиссия ЕС. Это происходит на фоне неоднократных заявлений Минобороны России о том, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам.
До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.
Напомним, в ночь на 28 августа предприятия и транспортная инфраструктура ВСУ в разных регионах Украины, в том числе и в Киеве, встретилась с российскими беспилотниками и ракетами. Какие объекты были поражены ударами возмездия — в материале Life.ru.