МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев

Эстонский МИД в четверг вызвал российского временного поверенного в делах Ленара Салимуллина и передал ему ноту протеста. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Причиной вызова дипломата стал якобы российский удар по украинской столице, в результате которого, по сообщениям, пострадала и дипмиссия ЕС. Это происходит на фоне неоднократных заявлений Минобороны России о том, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам.

До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.