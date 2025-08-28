ЕС вызвал постпреда России при организации после взрывов у здания дипмиссии в Киеве

Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Это произошло после того, как ночью якобы было совершено нападение на здание представительства ЕС в Киеве. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас сообщила об этом в соцсети X.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью», — заявила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, она только что общалась с коллегами из представительства ЕС в Киеве, после чего, по её утверждению, здание миссии было повреждено «в результате российского удара».