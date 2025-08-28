ЕС вызвал постпреда России при организации после взрывов у здания дипмиссии в Киеве
Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Это произошло после того, как ночью якобы было совершено нападение на здание представительства ЕС в Киеве. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас сообщила об этом в соцсети X.
«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью», — заявила Каллас.
По словам главы европейской дипломатии, она только что общалась с коллегами из представительства ЕС в Киеве, после чего, по её утверждению, здание миссии было повреждено «в результате российского удара».
Ранее сообщалось, что здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов. Как заявили глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в здании имеются повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали.