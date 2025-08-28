Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 12:40

ЕС вызвал постпреда России при организации после взрывов у здания дипмиссии в Киеве

Каллас: ЕС вызвал постпреда РФ после якобы удара по зданию дипмиссии в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Это произошло после того, как ночью якобы было совершено нападение на здание представительства ЕС в Киеве. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас сообщила об этом в соцсети X.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью», — заявила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, она только что общалась с коллегами из представительства ЕС в Киеве, после чего, по её утверждению, здание миссии было повреждено «в результате российского удара».

Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин
Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин

Ранее сообщалось, что здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов. Как заявили глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в здании имеются повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar