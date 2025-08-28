Фон дер Ляйен сообщила об ударах по представительству ЕС в Киеве

Здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов. Как сообщили в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в здании имеются повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали. При этом остаётся неясным, были ли повреждения вызваны действиями украинской ПВО или самим авиаударом.

«Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», — написала фон дер Ляйен.

Она также обратилась к России с призывом немедленно прекратить обстрелы и начать переговоры. Аналогичное заявление сделал Кошта, подчеркнув, что «ЕС не получится запугать».

Офис представительства ЕС расположен в Киеве, в здании, находящемся по соседству с крупным железнодорожным депо «Укржелдороги». Эта компания занимается транспортировкой грузов, включая вооружение, поставляемое странами-членами ЕС.