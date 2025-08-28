Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:52
3111

Фон дер Ляйен сообщила об ударах по представительству ЕС в Киеве

Фон дер Ляйен: В Киеве пострадало здание представительства Евросоюза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов. Как сообщили в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в здании имеются повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали. При этом остаётся неясным, были ли повреждения вызваны действиями украинской ПВО или самим авиаударом.
«Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», — написала фон дер Ляйен.

Она также обратилась к России с призывом немедленно прекратить обстрелы и начать переговоры. Аналогичное заявление сделал Кошта, подчеркнув, что «ЕС не получится запугать».

Больше: https://sinonim.org/sin#res

Офис представительства ЕС расположен в Киеве, в здании, находящемся по соседству с крупным железнодорожным депо «Укржелдороги». Эта компания занимается транспортировкой грузов, включая вооружение, поставляемое странами-членами ЕС.

Зеленский обратился к Китаю и Венгрии после удара Армии России по Киеву
Зеленский обратился к Китаю и Венгрии после удара Армии России по Киеву

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar