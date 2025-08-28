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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 08:06

Зеленский обратился к Китаю и Венгрии после удара Армии России по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский призвал Венгрию и Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий. Такую реакцию он выразил в социальных сетях после того, как Армия России нанесла мощные удары по украинской территории, в том числе и по Киеву.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал Зеленский.

Главарь киевского режима также выразил недовольство молчанием тех, кто ранее призывал к миру, и призвал их занять четкую позицию. Он заявил, что время для дипломатии упущено, и настаивает на введении жестких санкций против России.

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Вместе с этим ВСУ не оставляют попыток атаковать территорию России. За ночь было сбито 102 беспилотника.

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Мария Любицкая
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