Владимир Зеленский призвал Венгрию и Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий. Такую реакцию он выразил в социальных сетях после того, как Армия России нанесла мощные удары по украинской территории, в том числе и по Киеву.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал Зеленский.

Главарь киевского режима также выразил недовольство молчанием тех, кто ранее призывал к миру, и призвал их занять четкую позицию. Он заявил, что время для дипломатии упущено, и настаивает на введении жестких санкций против России.