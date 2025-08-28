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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 06:26

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным целям в Киеве

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и его пригородах, сообщили украинские СМИ, включая портал «Страна.ua». По их данным, после ночного обстрела в украинской столице перекрыли ряд улиц — от центральных кварталов до левого берега, включая районы Харьковского шоссе и Бориспольской улицы.

Очевидцы запечатлели на видео момент одного из ракетных ударов, кадры которого распространил канал «Украина.ру». Судя по записи, атака была совершена, предположительно, крылатой ракетой Х-101 класса «воздух-земля». Сначала был слышен оглушительный гул пролетающей ракеты, а затем последовали взрыв и ослепительная вспышка.

Тем временем ресурс «Военкоры Русской Весны» уточнил, что три ракеты поразили цели в Вышгородском районе. Кроме того, после атаки ударных дронов вспыхнул пожар на объекте в городе Казатин Винницкой области. По предварительным данным, под удар попала железнодорожная инфраструктура, сообщили источники.

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О взрывах в Киеве ранее сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Жителей призывали не выходить из укрытий. Кроме этого сообщения о взрывах поступали из регионов на северо-востоке Украины.

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Оксана Попова
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