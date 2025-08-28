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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 01:34

Россия царит на поле боя: В США раскрыли, почему новое «чудо-оружие» Украины не спасёт Зеленского

NI: Новая украинская ракета Фламинго не изменит ход СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Новейшая украинская разработка, дальнобойная ракета «Фламинго», способная, по заявлениям Киева, поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров, вряд ли окажет существенное влияние на ход текущего конфликта. Об этом сообщает американское издание The National Interest, ссылаясь на аналитические оценки.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, даже при налаживании массового производства «Фламинго» их эффективность будет ограничена. Главной причиной является превосходство российских войск на поле боя. Кроме того, никакие ракеты большой дальности не способны решить ключевую проблему украинской армии – нехватку личного состава. Именно этот фактор, как полагают аналитики, может стать определяющим в исходе конфликта в ближайшем будущем.

В свете этих обстоятельств авторы The National Interest призвали Киев рассмотреть возможность достижения прекращения боевых действий путём дипломатических переговоров, пока ситуация не стала необратимой.

Российские военкоры вызвали истерику в Киеве, раскрыв базу ракет «Фламинго»
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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский анонсировал старт массового производства ракет «Фламинго» к началу следующего года. На Западе считают, что серийный выпуск этих ракет даст Украине средство для атак вглубь России. Тем временем российские эксперты убеждены, что на ход СВО «Фламинго» не повлияют.

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Юния Ларсон
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