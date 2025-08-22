Российские военкоры вызвали истерику в Киеве, раскрыв базу ракет «Фламинго»

На Украине началась шумиха после поста российских военкоров о месте расположения завода по производству украинских ракет «Фламинго». В пабликах пишут, что секретное предприятие, предположительно, находится в пригороде Киева — Вишневом. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре. Об этом пишет газета «Страна.ua».

«Мы снова, ещё не успели достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как это будет выглядеть, куда будет лететь и так далее. Что очень странно <...>, ведь противник всё это тщательно отслеживает и реагирует — сразу ищет производство и инструменты для противодействия», — прокомментировал один из пользователей.