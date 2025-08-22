Российские военкоры вызвали истерику в Киеве, раскрыв базу ракет «Фламинго»
Страна.ua: Украинцы возмущены, что русские узнали место завода ракет Фламинго
На Украине началась шумиха после поста российских военкоров о месте расположения завода по производству украинских ракет «Фламинго». В пабликах пишут, что секретное предприятие, предположительно, находится в пригороде Киева — Вишневом. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре. Об этом пишет газета «Страна.ua».
«Мы снова, ещё не успели достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как это будет выглядеть, куда будет лететь и так далее. Что очень странно <...>, ведь противник всё это тщательно отслеживает и реагирует — сразу ищет производство и инструменты для противодействия», — прокомментировал один из пользователей.
Украинские аналитики считают, что публикация видео была инициирована самим производителем в рамках маркетинговых усилий, направленных на привлечение внимания правительства к возможностям предприятия и ускорение заключения контрактов на поставку продукции. Отсутствие заказов со стороны властей вынудило компанию прибегнуть к таким методам продвижения своей продукции.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Сейчас удаётся производить одну такую ракету в день, но к октябрю они рассчитывают начать выпускать по семь штук таких снарядов. Военные эксперты считают, что сбить её смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь.