Военный эксперт назвал способы противодействия новой украинской ракете «Фламинго»
Эксперт Кнутов: С-400, С-350 Витязь и Панцирь способны сбивать ракету «Фламинго»
Российские системы ПВО, такие как С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь», способны нейтрализовать новую украинскую ракету «Фламинго». Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с изданием «Взгляд».
«Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – сказал аналитик.
Кнутов подчеркнул, что «Фламинго» по своей сути является британской ракетой FP-5, поскольку Украина не обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями для создания подобного вооружения.
Украинские СМИ ранее сообщали о разработке баллистической ракеты под названием «Фламинго» с заявленной дальностью полёта до трёх тысяч километров. По неподтверждённым данным, проект якобы ведётся при поддержке западных специалистов и может представлять угрозу на стратегическом уровне. Однако официальных подтверждений существования такой ракеты нет, а часть экспертов считает эти сообщения скорее информационным вбросом, чем реальностью.