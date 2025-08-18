Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:25

«Фламинго» против России: В Госдуме не испугались новой загадочной ракеты Украины

Депутат Колесник усомнился в правдивости сообщений об украинской ракете Фламинго

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tarpan

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил сомнения в правдивости сообщений о создании Украиной баллистической ракеты «Фламинго» с дальностью до трёх тысяч километров. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

По словам парламентария, теоретически подобный проект мог бы быть реализован при поддержке западных стран, и в таком случае ракета действительно представляла бы угрозу.

«Украинское руководство способно пойти на безрассудные шаги, если такая ракета существует. Но вполне возможно, что речь идёт о фейке», — отметил Колесник.

Он добавил, что в случае подтверждения существования «Фламинго» российские спецслужбы быстро определят место её дислокации и уничтожат.

«Однако я не уверен, что эта информация достоверна», — резюмировал депутат.

На Украине показали новую крылатую ракету Фламинго
На Украине показали новую крылатую ракету Фламинго

Украинские СМИ ранее сообщали о разработке баллистической ракеты под названием «Фламинго» с заявленной дальностью полёта до трёх тысяч километров. По неподтверждённым данным, проект якобы ведётся при поддержке западных специалистов и может представлять угрозу на стратегическом уровне. Однако официальных подтверждений существования такой ракеты нет, а часть экспертов считает эти сообщения скорее информационным вбросом, чем реальностью.

