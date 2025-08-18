«Фламинго» против России: В Госдуме не испугались новой загадочной ракеты Украины
Депутат Колесник усомнился в правдивости сообщений об украинской ракете Фламинго
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил сомнения в правдивости сообщений о создании Украиной баллистической ракеты «Фламинго» с дальностью до трёх тысяч километров. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
По словам парламентария, теоретически подобный проект мог бы быть реализован при поддержке западных стран, и в таком случае ракета действительно представляла бы угрозу.
«Украинское руководство способно пойти на безрассудные шаги, если такая ракета существует. Но вполне возможно, что речь идёт о фейке», — отметил Колесник.
Он добавил, что в случае подтверждения существования «Фламинго» российские спецслужбы быстро определят место её дислокации и уничтожат.
«Однако я не уверен, что эта информация достоверна», — резюмировал депутат.
Украинские СМИ ранее сообщали о разработке баллистической ракеты под названием «Фламинго» с заявленной дальностью полёта до трёх тысяч километров. По неподтверждённым данным, проект якобы ведётся при поддержке западных специалистов и может представлять угрозу на стратегическом уровне. Однако официальных подтверждений существования такой ракеты нет, а часть экспертов считает эти сообщения скорее информационным вбросом, чем реальностью.