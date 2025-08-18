На Украине показали новую крылатую ракету Фламинго

На Украине якобы началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полёта более 3 тысяч километров. Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий в Facebook*.

Крылатая ракета «Фламинго». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / AP Photo / Efrem Lukatsky

«Ракеты «Фламинго» украинского производства дальностью более 3000 км, выпущенные в серийное производство, замечены в цеху одной из ведущих оборонных предприятий страны Fire Point в неизвестном месте на Украине», — написал он.

А ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном ударе по ключевым военным объектам Вооружённых сил Украины. Войска поразили место хранения ракет «Сапсан». Под обстрел попали и склады боеприпасов, БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.