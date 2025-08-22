Лётчик Воевода: Ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолетов

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» могут использовать советские турбореактивные двигатели семейства АИ-25. Об этом сообщил лётчик и автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Он обратил внимание на фото-коллаж, где показано сходство элементов двигателя «Фламинго» с АИ-25ТЛ/ТЛШ. Такие агрегаты ранее ставили на учебно-тренировочные самолёты L-39, многие из которых давно списаны.

Двигатель АИ-25 был разработан в 1965 году в Запорожском КБ «Прогресс». По словам лётчика, предприятия на территории, подконтрольной Киеву, способны ремонтировать и модернизировать эти двигатели, а также выпускать некоторые детали.