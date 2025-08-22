Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:15

Лётчик Воевода: Ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /guruXOX

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» могут использовать советские турбореактивные двигатели семейства АИ-25. Об этом сообщил лётчик и автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Он обратил внимание на фото-коллаж, где показано сходство элементов двигателя «Фламинго» с АИ-25ТЛ/ТЛШ. Такие агрегаты ранее ставили на учебно-тренировочные самолёты L-39, многие из которых давно списаны.

Двигатель АИ-25 был разработан в 1965 году в Запорожском КБ «Прогресс». По словам лётчика, предприятия на территории, подконтрольной Киеву, способны ремонтировать и модернизировать эти двигатели, а также выпускать некоторые детали.

«Технология Запада»: Военный эксперт раскрыл ложь Зеленского о создании ракеты «Фламинго»
«Технология Запада»: Военный эксперт раскрыл ложь Зеленского о создании ракеты «Фламинго»

Крылатая ракета «Фламинго» — один из новых украинских проектов в области вооружений. О её разработке стало известно в 2023 году, когда в сети появились первые изображения и описания. По данным СМИ, ракета создаётся как дальнобойное средство поражения и должна использоваться для ударов по объектам на большой глубине. «Фламинго» приписывают дозвуковую скорость, возможность оснащения различными типами боевых частей и дальность полёта до 300 километров. Эксперты отмечают, что проект во многом базируется на использовании советских технологий.

Блеф на миллионы или реальное оружие? На Украине показали видео производства ракет «Фламинго»
Блеф на миллионы или реальное оружие? На Украине показали видео производства ракет «Фламинго»
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar