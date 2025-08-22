Производство баллистической ракеты «Фламинго» на Украине будет полностью уничтожено, как только ВСУ приблизятся к завершению её сборки. Технология создания вооружения не является отечественной разработкой, а была передана Киеву странами Запада. Об этом сообщил в беседе с URA.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украина не могла создать эту ракету. Это технология Запада, западной Европы. Я думаю, что до конца следующего года, когда они производство наладят, всё это обнулят. Мы это сделаем, своими средствами», — заявил он.