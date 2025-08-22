Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:26

«Технология Запада»: Военный эксперт раскрыл ложь Зеленского о создании ракеты «Фламинго»

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожат производство ракет Фламинго на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Производство баллистической ракеты «Фламинго» на Украине будет полностью уничтожено, как только ВСУ приблизятся к завершению её сборки. Технология создания вооружения не является отечественной разработкой, а была передана Киеву странами Запада. Об этом сообщил в беседе с URA.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украина не могла создать эту ракету. Это технология Запада, западной Европы. Я думаю, что до конца следующего года, когда они производство наладят, всё это обнулят. Мы это сделаем, своими средствами», — заявил он.

По его словам, производство сотрут с лица земли российские «Герани» как раз тогда, когда оно будет готово к началу работы. Военный эксперт считает маловероятным, что Украина сможет запустить серийное производство столь сложного вооружения. Кроме того, Дандыкин подчеркнул, что такие разработки находятся под постоянным контролем российской разведки и могут стать приоритетной целью для ударов в случае их реализации.

Блеф на миллионы или реальное оружие? На Украине показали видео производства ракет «Фламинго»
Блеф на миллионы или реальное оружие? На Украине показали видео производства ракет «Фламинго»

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «‎Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Сейчас удаётся производить одну такую ракету в день, но к октябрю они рассчитывают начать выпускать по семь штук таких снарядов. Военные эксперты считают, что сбить её смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar