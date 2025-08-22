«Технология Запада»: Военный эксперт раскрыл ложь Зеленского о создании ракеты «Фламинго»
Военэксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожат производство ракет Фламинго на Украине
Производство баллистической ракеты «Фламинго» на Украине будет полностью уничтожено, как только ВСУ приблизятся к завершению её сборки. Технология создания вооружения не является отечественной разработкой, а была передана Киеву странами Запада. Об этом сообщил в беседе с URA.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
«Украина не могла создать эту ракету. Это технология Запада, западной Европы. Я думаю, что до конца следующего года, когда они производство наладят, всё это обнулят. Мы это сделаем, своими средствами», — заявил он.
По его словам, производство сотрут с лица земли российские «Герани» как раз тогда, когда оно будет готово к началу работы. Военный эксперт считает маловероятным, что Украина сможет запустить серийное производство столь сложного вооружения. Кроме того, Дандыкин подчеркнул, что такие разработки находятся под постоянным контролем российской разведки и могут стать приоритетной целью для ударов в случае их реализации.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Сейчас удаётся производить одну такую ракету в день, но к октябрю они рассчитывают начать выпускать по семь штук таких снарядов. Военные эксперты считают, что сбить её смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь.