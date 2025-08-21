Зеленский анонсировал массовый выпуск «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км
Зеленский анонсировал серийный выпуск ракеты Фламинго к началу 2026 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Массовое производство новой украинской крылатой ракеты «Фламинго», которая якобы имеет дальность полёта до трёх тысяч километров и способна нести тонну взрывчатки, планируется начать к следующему году. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передаёт агентство Reuters.
«Зеленский ожидает массового производства [ракеты «Фламинго»] к началу следующего года», — сказано в статье.
Руководитель производства украинского стартапа Fire Point Ирина Терех рассказала, что в настоящее время компания производит одну ракету «Фламинго» в день и до октября надеется нарастить мощности для производства семи таких снарядов.
Напомним, украинские СМИ ранее сообщали о разработке баллистической ракеты под названием «Фламинго» с заявленной дальностью полёта до трёх тысяч километров. Информация о том, что программа развивается при участии западных консультантов и несёт в себе стратегические риски, не имеет официального подтверждения. Многие специалисты склоняются к мнению, что подобные утечки данных являются намеренной дезинформацией, а не доказательством реальных разработок.