На Украине показали видео производства ракет «Фламинго», которые могут быть блефом на миллионы

В Telegram-канале издания «Страна» появился видеоролик, демонстрирующий сборочный цех на Украине, где производят крылатые ракеты «Фламинго». На записи видно несколько готовых изделий, а также процесс проверки механизмов одного из них. Кроме того, в кадре показали этапы сборки беспилотника-камикадзе самолётного типа. Рабочие, находящиеся рядом с ракетами, дают приблизительное представление об их габаритах.