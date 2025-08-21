На Украине показали видео производства ракет «Фламинго», которые могут быть блефом на миллионы
Издание Страна показала видео производства ракет Фламинго
В Telegram-канале издания «Страна» появился видеоролик, демонстрирующий сборочный цех на Украине, где производят крылатые ракеты «Фламинго». На записи видно несколько готовых изделий, а также процесс проверки механизмов одного из них. Кроме того, в кадре показали этапы сборки беспилотника-камикадзе самолётного типа. Рабочие, находящиеся рядом с ракетами, дают приблизительное представление об их габаритах.
Информация о начале выпуска «Фламинго» появилась ещё в августе. Как утверждается, дальность полёта данной ракеты достигает трёх тысяч километров. Внешне изделие имеет значительное сходство с ракетой FP-5, разработанной британской компанией Milanion Group Ltd. В связи с этим высказываются предположения, что украинская сторона представляет иностранную разработку как собственную.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал массовый выпуск «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Сейчас компания-производитель создаёт одну такую ракету в день и до октября надеется нарастить мощности для производства семи таких снарядов. С-400, С-350 Витязь и Панцирь способны сбивать «Фламинго», уверен военный эксперт. А в Госдуме усомнились в правдивости сообщений о ракете.