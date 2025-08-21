Военный эксперт раскрыл, как новое «супер-оружие» Украины повлияет на ход СВО
Эксперт Матвийчук: Киев не сможет массово оснастить ВСУ ракетами Фламинго
Запланированный на начало будущего года запуск серийного производства украинских баллистических ракет «Фламинго» сможет повлиять на расстановку сил в районе проведения СВО лишь при условии их выпуска в достаточном объёме. В беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал сомнения в наличии у Украины необходимых для этого производственных ресурсов.
«Всё зависит от того, какое их количество появится на поле боя. Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами. Дело в том, что это действительно очень опасная система с дальностью до трёх тысяч километров», — пояснил специалист.
Матвийчук также отметил потенциальную возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой, но, учитывая отсутствие таковых, допустил вариант использования «грязной бомбы». Эксперт убеждён в том, что Россия не допустит масштабного развёртывания производства «Фламинго» на Украине. Для существенного воздействия на ситуацию в зоне боевых действий, по его оценке, Украине потребуется произвести не менее 500 единиц этих ракет.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский анонсировал массовый выпуск «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Сейчас компания-производитель создаёт одну такую ракету в день и до октября надеется нарастить мощности для производства семи таких снарядов.