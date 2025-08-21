Военный эксперт раскрыл, как новое «супер-оружие» Украины повлияет на ход СВО

Запланированный на начало будущего года запуск серийного производства украинских баллистических ракет «Фламинго» сможет повлиять на расстановку сил в районе проведения СВО лишь при условии их выпуска в достаточном объёме. В беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал сомнения в наличии у Украины необходимых для этого производственных ресурсов.

«Всё зависит от того, какое их количество появится на поле боя. Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами. Дело в том, что это действительно очень опасная система с дальностью до трёх тысяч километров», — пояснил специалист.

Матвийчук также отметил потенциальную возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой, но, учитывая отсутствие таковых, допустил вариант использования «грязной бомбы». Эксперт убеждён в том, что Россия не допустит масштабного развёртывания производства «Фламинго» на Украине. Для существенного воздействия на ситуацию в зоне боевых действий, по его оценке, Украине потребуется произвести не менее 500 единиц этих ракет.