Массовое производство ракет «Фламинго» позволит Киеву ударить вглубь России

Массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») компанией Fire Point может существенно расширить возможности Вооружённых сил Украины. По прогнозу американского обозревателя Джозефа Тревитика издания TWZ, ежедневный выпуск ракет в количестве семи штук позволит накапливать значительный запас для ударов вглубь России.

«Помимо заявленной дальности и размера боеголовки, достоверная информация о возможностях «Фламинго» остаётся ограниченной. Ракета оснащена одним реактивным двигателем и запускается с помощью ракетного ускорителя по рельсовому пути, установленному на двухосном прицепе», — отмечается в материале.