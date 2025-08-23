Мессенджер MAX
23 августа, 00:32

Массовое производство ракет «Фламинго» позволит Киеву ударить вглубь России

TWZ: Серийный выпуск ракет Фламинго даст Украине средство для атак вглубь России

Ракета Flamingo. Обложка © X / 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△

Массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») компанией Fire Point может существенно расширить возможности Вооружённых сил Украины. По прогнозу американского обозревателя Джозефа Тревитика издания TWZ, ежедневный выпуск ракет в количестве семи штук позволит накапливать значительный запас для ударов вглубь России.

«Помимо заявленной дальности и размера боеголовки, достоверная информация о возможностях «Фламинго» остаётся ограниченной. Ракета оснащена одним реактивным двигателем и запускается с помощью ракетного ускорителя по рельсовому пути, установленному на двухосном прицепе», — отмечается в материале.

По мнению Тревитика, если Fire Point увеличит производство, Украина получит новый инструмент для поражения ключевых объектов России. Возможна также кооперация с зарубежными партнёрами для расширения объёмов выпуска.

Лётчик Воевода: Ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолетов
Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «‎Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Военные эксперты считают, что сбить их смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь. А ранее украинцы подняли шумиху после поста российских военкоров о месте расположения завода. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре.

