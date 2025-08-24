Российские представители власти скептически относятся к заявлениям Украины о разработке новой ракеты «Фламинго». Депутат Госдумы Александр Бородай, возглавляющий 7-ю штурмовую бригаду Добровольческого корпуса, заявил, что этот тип вооружения не сможет изменить баланс сил в ходе текущей спецоперации. По его убеждению, решающий вклад в развитие событий на фронте вносят многочисленные подразделения Вооружённых Сил РФ.

«Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих (ракет. — прим. Life.ru) не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано», — отметил он в беседе с ТАСС.