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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 00:29

Взрывы прогремели на левом берегу Киева

Обложка © ДСНС Украины

Обложка © ДСНС Украины

Серия взрывов прогремела на левом берегу украинской столицы во время воздушной тревоги. В Киеве работает система ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также об атаке с воздуха сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей призвали не выходить из укрытий. Кроме этого сообщения о взрывах поступают из регионов на северо-востоке Украины. Очевидцы сообщают о работе ПВО в Сумах и Днепре.

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Новости СВО. Освобождено Первое Мая, ВС РФ дробят оборону под Красноармейском, дожимают ВСУ в Серебрянке, Ермак и Умеров летят в США за гарантиями, 28 августа

Ранее в России объявили о старте нового этапа СВО. Как заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, текущая фаза спецоперации предусматривает включение Днепропетровской области в приграничную с Украиной буферную зону. То есть линия фронта смещается в район Днепра.

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Лия Мурадьян
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