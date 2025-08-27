Половину личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ в Днепропетровской области составляют колумбийские наёмники. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населённого пункта Покровское в Днепропетровской области», — сказал собеседник агентства.

Посольство Украины в Перу, отвечающее также за отношения с Эквадором и Колумбией, ведёт вербовку наёмников с опытом военной службы через свой сайт для пополнения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.