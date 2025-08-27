ВСУ перебросили в Днепропетровскую область наёмников из Колумбии
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Половину личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ в Днепропетровской области составляют колумбийские наёмники. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населённого пункта Покровское в Днепропетровской области», — сказал собеседник агентства.
Посольство Украины в Перу, отвечающее также за отношения с Эквадором и Колумбией, ведёт вербовку наёмников с опытом военной службы через свой сайт для пополнения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что посольство Украины в Перу набирает добровольцев для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, воюющей в ДНР и Днепропетровской области. Требуются мужчины с военным опытом, физической подготовкой и навыками работы с дронами для службы пехотинцами и операторами БПЛА. Набор проводится срочно, информация размещена на сайте дипмиссии.