Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин

Украинских блогер Анатолий Шарий обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, опубликовавшего в социальных сетях «фотосессию», сделанную на улицах Киева. Он обвинил политика в превращение столицы в «выгребную яму», а также назвал недалёким.







«Вечный мэр, сделавший из Киева выгребную яму, но по умственному развитию вполне подходящий своему избирателю», — прокомментировал публикацию блогер.