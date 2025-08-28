Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин
Шарий раскритиковал Кличко за фотосессию на фоне развалин
Обложка © Социальные сети Виталия Кличко
Украинских блогер Анатолий Шарий обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, опубликовавшего в социальных сетях «фотосессию», сделанную на улицах Киева. Он обвинил политика в превращение столицы в «выгребную яму», а также назвал недалёким.
«Вечный мэр, сделавший из Киева выгребную яму, но по умственному развитию вполне подходящий своему избирателю», — прокомментировал публикацию блогер.
Бывшему чемпиону по боксу Виталию Кличку 54 года. Пост мэра он занимает с 2014. Ранее сообщалось о конфликте градоначальника с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Некоторые эксперты считают, что Кличко могут арестовать.