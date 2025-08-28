Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:49

Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин

Шарий раскритиковал Кличко за фотосессию на фоне развалин

Обложка © Социальные сети Виталия Кличко

Обложка © Социальные сети Виталия Кличко

Украинских блогер Анатолий Шарий обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, опубликовавшего в социальных сетях «фотосессию», сделанную на улицах Киева. Он обвинил политика в превращение столицы в «выгребную яму», а также назвал недалёким.

  • Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко
    Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко
  • Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко
    Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко
  • Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко
    Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко

Кличко на фоне домов в Киеве. Фото © Социальные сети Виталия Кличко

1 / 3

«Вечный мэр, сделавший из Киева выгребную яму, но по умственному развитию вполне подходящий своему избирателю», — прокомментировал публикацию блогер.

Мэр Киева Виталий Кличко промычал в микрофон на заседании и поднял себя на смех
Мэр Киева Виталий Кличко промычал в микрофон на заседании и поднял себя на смех

Бывшему чемпиону по боксу Виталию Кличку 54 года. Пост мэра он занимает с 2014. Ранее сообщалось о конфликте градоначальника с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Некоторые эксперты считают, что Кличко могут арестовать.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Виталий Кличко
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar