«Механизмы на уничтожение включены»: Экс-депутат Рады раскрыл, кому выгоден арест Кличко в Киеве

В отношении мэра Киева Виталия Кличко готовят уголовное дело. Не исключено, что решение было спровоцировано появлением политика на митинге против закона об ограничении двух антикоррупционных ведомств — НАДУ и САП. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Life.ru раскрыл, кому может быть выгоден арест Кличко.

Во-первых, сегодня ситуация абсолютно ненормальная с точки зрения отношений мэра с центральными органами власти. Всё-таки Киев — это столица по статусу. Я был когда-то мэром. Я не мог себе даже представить, чтобы у нас с губернатором не было контактов с точки зрения решения каких-то проблем, вопросов. А тут, вы представляете, пять лет, уже шестой, Зеленский с Кличко не встречался ни разу, не разговаривал по телефону. Владимир Олейник Бывший депутат Рады

Экс-нардеп уверен, что Владимир Зеленский с самого начала своего правления стремился сместить Кличко с поста мэра Киева. По мнению Олейника, интерес к Киеву обусловлен его значительным финансовым потенциалом. Однако быстро устранить Кличко не удалось из-за поддержки, которую ему оказывала Германия, в частности экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. По этой причине все основные активы братьев Кличко находятся в этой стране. Не исключено, что у них есть и гражданство Германии.

«Что сделал Зеленский — возбудил уголовные дела вокруг Кличко, то есть в отношении его заместителей, в отношении подчинённых в аппарате управления. Там уже есть и арестованные, обыски идут. При такой ситуации, как бы там ни было, многие могут указать и на Кличко, если там есть коррупция, откат. Если похищали деньги, то понятно, что Кличко не мог этого не заметить, а он был в доле», — отметил Олейник.

Как считает собеседник Life.ru, появление Кличко на протестах в Киеве не было спонтанным. Предполагается, что его действия могли быть согласованы с посольством Германии. В его участии усмотрели фактор, способный дестабилизировать ситуацию в столице, причём не только в связи с законом о НАБУ, но и в контексте защиты православия, от которого Кличко ранее дистанцировался. Учитывая предстоящие выборы (президентские, парламентские и местные, намеченные на октябрь), Кличко рассматривается как возможный оппозиционный кандидат и претендент на президентское кресло. В свете этого Зеленский, подчеркнул экс-нардеп, оперативно «включил механизмы на уничтожение».

Ранее стало известно о подготовке уголовных дел против Петра Порошенко* и Виталия Кличко. В Раде подчеркнули, что окружение Зеленского намерено дестабилизировать властную вертикаль в столице и подорвать местное самоуправление.