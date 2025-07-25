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Регион
25 июля, 15:34

Стало известно о подготовке уголовных дел против Порошенко* и Кличко

Депутат Рады Скороход: Готовятся уголовные дела против Порошенко* и Кличко

Обложка © ТАСС / ZUMA / Zhang Zhiqiang

Обложка © ТАСС / ZUMA / Zhang Zhiqiang

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о готовящихся уголовных делах в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* и мэра Киева Виталия Кличко. Она заявила, что генеральный прокурор Руслан Кравченко, вероятно, подпишет обвинительные документы против обоих политических деятелей.

«Против Порошенко* готовят обвинения, я думаю, что [генеральный прокурор] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», — рассказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

Скороход подчеркнула, что окружение Зеленского намерено дестабилизировать властную вертикаль в столице и подорвать местное самоуправление.

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Мэр Киева Кличко вместе с братом вышел на митинг против закона о НАБУ и САП

Ранее страницы Порошенко* в социальных сетях заблокировала СБУ. Блокировка была осуществлена в ответ на критику и попытки дискредитации украинского руководства, исходящие с этих страниц, рассказали Верховной раде.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Полина Никифорова
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