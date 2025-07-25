Стало известно о подготовке уголовных дел против Порошенко* и Кличко

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о готовящихся уголовных делах в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* и мэра Киева Виталия Кличко. Она заявила, что генеральный прокурор Руслан Кравченко, вероятно, подпишет обвинительные документы против обоих политических деятелей.

«Против Порошенко* готовят обвинения, я думаю, что [генеральный прокурор] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», — рассказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

Скороход подчеркнула, что окружение Зеленского намерено дестабилизировать властную вертикаль в столице и подорвать местное самоуправление.

Ранее страницы Порошенко* в социальных сетях заблокировала СБУ. Блокировка была осуществлена в ответ на критику и попытки дискредитации украинского руководства, исходящие с этих страниц, рассказали Верховной раде.