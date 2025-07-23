Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 13:16

СБУ забанила страницы партии Порошенко* в соцсетях за критику киевских властей

Нардеп Геращенко: СБУ заблокировала аккаунты партии Порошенко* в соцсетях

Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала несколько региональных онлайн-ресурсов партии экс-президента страны Петра Порошенко* «Европейская солидарность». Блокировка была осуществлена в ответ на критику и попытки дискредитации украинского руководства, исходящие с этих страниц, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

«СБУ заблокировали несколько региональных партийных страниц «Европейской солидарности». С очень странной формулировкой: мол, их авторы продвигали проукраинские нарративы и критиковали руководство [РФ]», — написала она в соцсетях.

Как отметила Геращенко, в официальном ответе СБУ говорится, что партия сначала добилась расположения аудитории, распространяя украинские идеи, а уже после этого начала критиковать украинское руководство. Нардеп призвала СБУ отказаться от политического вмешательства и давления на оппозицию, указав, что украинская власть сама себя дискредитирует, в том числе через такие действия.

Порошенко* сформировал альянс против Зеленского
Порошенко* сформировал альянс против Зеленского

Ранее Порошенко* оказался в эпицентре общественного возмущения. Причиной тому стала информация, которую активно распространили в Сети ресурсы Незалежной, мол, во время отдыха в Турции бывший украинский лидер передал детям крупную сумму — порядка миллиона долларов.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar