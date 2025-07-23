СБУ забанила страницы партии Порошенко* в соцсетях за критику киевских властей

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала несколько региональных онлайн-ресурсов партии экс-президента страны Петра Порошенко* «Европейская солидарность». Блокировка была осуществлена в ответ на критику и попытки дискредитации украинского руководства, исходящие с этих страниц, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

«СБУ заблокировали несколько региональных партийных страниц «Европейской солидарности». С очень странной формулировкой: мол, их авторы продвигали проукраинские нарративы и критиковали руководство [РФ]», — написала она в соцсетях.

Как отметила Геращенко, в официальном ответе СБУ говорится, что партия сначала добилась расположения аудитории, распространяя украинские идеи, а уже после этого начала критиковать украинское руководство. Нардеп призвала СБУ отказаться от политического вмешательства и давления на оппозицию, указав, что украинская власть сама себя дискредитирует, в том числе через такие действия.

Ранее Порошенко* оказался в эпицентре общественного возмущения. Причиной тому стала информация, которую активно распространили в Сети ресурсы Незалежной, мол, во время отдыха в Турции бывший украинский лидер передал детям крупную сумму — порядка миллиона долларов.