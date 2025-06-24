Украинцы возненавидели Порошенко* после его отдыха в Турции и щедрого подарка детям

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* оказался в центре громкого скандала после того, как стало известно о его щедром подарке в размере одного миллиона долларов, переданном детям во время поездки в Турцию. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо».

Согласно опубликованным данным, Порошенко* задекларировал эту сумму в конце апреля как «расходы на подарок в Турции», не уточнив, кто именно стал получателем. Журналисты направили запрос в пресс-службу партии «Европейская солидарность», где подтвердили: деньги были подарены детям.

«Изменения в декларацию Петра Порошенко* были внесены в связи с подарком детям из задекларированных средств», — цитирует издание ответ представителей политика.

Также журналисты попытались выяснить, зачем Порошенко* летал в Турцию. В партии утверждают, что он встречался с бывшим главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Однако ни фотографии, ни точные даты этой встречи предоставлены не были. При этом известно, что в конце апреля Порошенко* находился в Германии и Испании — с 23 по 24 апреля он был в Висбадене, а с 28 по 30 апреля — в Валенсии.

Зимой этого года Владимир Зеленский ввёл бессрочные персональные санкции против нескольких человек. В этом списке оказался Порошенко*. После этого политик неоднократно сталкивался с отказами в выезде за границу, а также с препятствованием его политической деятельности.