Порошенко* будет судиться с секретарём СНБО Украины из-за санкций

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко* обратился в суд с иском против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко. Причина — внесение последним изменений в указ о санкциях против политика, сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на адвоката Станислава Кунянского.

Кунянский объяснил, что в указе была исправлена ошибка в идентификационном коде экс-президента, но это было сделано без предварительного голосования в СНБО. Защита утверждает, что Литвиненко превысил полномочия, действуя самостоятельно.

13 февраля бывший комик Владимир Зеленский ввёл бессрочные персональные санкции против нескольких человек. В этом списке оказался Порошенко*. После этого политик неоднократно сталкивался с отказами в выезде за границу, а также с препятствованием его политической деятельности, которое, по мнению экс-президента, устраивает Зеленский.