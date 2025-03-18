Порошенко поплакался немецким СМИ из-за санкций Зеленского
Порошенко* назвал санкции Зеленского ударом по демократии
Зеленский и Порошенко*. Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский и его приспешники толкают Украину к тирании и подрывают европейское будущее этой страны. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*. Он считает введённые против него санкции ударом по демократии.
Порошенко* выразил уверенность, что находится на Украине под рестрикциями, так как является главным лидером оппозиции страны. По его словам, введённые против него ограничения являются ударом по демократии.
А ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за нежелания проводить выборы на Украине. Глава киевского режима решил не обижаться на американского лидера, отметив, что Киев как-то будет жить с США. Однако позднее Трамп удивился, что дал Зеленскому такую характеристику.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.