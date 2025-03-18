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18 марта, 11:17

Порошенко поплакался немецким СМИ из-за санкций Зеленского

Порошенко* назвал санкции Зеленского ударом по демократии

Зеленский и Порошенко*. Обложка © ТАСС / АР

Зеленский и Порошенко*. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский и его приспешники толкают Украину к тирании и подрывают европейское будущее этой страны. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*. Он считает введённые против него санкции ударом по демократии.

Порошенко* выразил уверенность, что находится на Украине под рестрикциями, так как является главным лидером оппозиции страны. По его словам, введённые против него ограничения являются ударом по демократии.

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

А ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за нежелания проводить выборы на Украине. Глава киевского режима решил не обижаться на американского лидера, отметив, что Киев как-то будет жить с США. Однако позднее Трамп удивился, что дал Зеленскому такую характеристику.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Дарья Нарыкова
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