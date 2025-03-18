Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Владимир Зеленский и его команда движутся в сторону тирании, что угрожает европейскому будущему Украины. Об этом заявил в интервью изданию Bild бывший президент страны Петр Порошенко*.

«Он неэффективный лидер команды, которая ведет страну к авторитаризму. Мы не допустим возникновения диктатуры на Украине», — заявил олигарх и политик.

Порошенко подчеркнул, что находится под санкциями как один из ключевых лидеров украинской оппозиции и считает эти ограничения нападением на демократию.