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18 марта, 11:04

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Владимир Зеленский и его команда движутся в сторону тирании, что угрожает европейскому будущему Украины. Об этом заявил в интервью изданию Bild бывший президент страны Петр Порошенко*.

«Он неэффективный лидер команды, которая ведет страну к авторитаризму. Мы не допустим возникновения диктатуры на Украине», — заявил олигарх и политик.

Зеленского и его приспешников поймали на попытке убрать Порошенко* из политики
Зеленского и его приспешников поймали на попытке убрать Порошенко* из политики

Порошенко подчеркнул, что находится под санкциями как один из ключевых лидеров украинской оппозиции и считает эти ограничения нападением на демократию.

Ранее стало известно, что окружение Дональда Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского. Среди них была экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники Петра Порошенко*, у которого Зеленский в своё время выиграл выборы. Американские СМИ писали, что политики готовы свергнуть нынешнего главаря киевского режима. А после этого Порошенко* отметился заявлением, которе имело явную предвыборную риторику.

Бывший охранник Порошенко* арестован за «чемоданы с деньгами»
Бывший охранник Порошенко* арестован за «чемоданы с деньгами»

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Марина Фещенко
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