Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
Владимир Зеленский и его команда движутся в сторону тирании, что угрожает европейскому будущему Украины. Об этом заявил в интервью изданию Bild бывший президент страны Петр Порошенко*.
«Он неэффективный лидер команды, которая ведет страну к авторитаризму. Мы не допустим возникновения диктатуры на Украине», — заявил олигарх и политик.
Порошенко подчеркнул, что находится под санкциями как один из ключевых лидеров украинской оппозиции и считает эти ограничения нападением на демократию.
Ранее стало известно, что окружение Дональда Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского. Среди них была экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники Петра Порошенко*, у которого Зеленский в своё время выиграл выборы. Американские СМИ писали, что политики готовы свергнуть нынешнего главаря киевского режима. А после этого Порошенко* отметился заявлением, которе имело явную предвыборную риторику.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.