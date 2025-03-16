Бывший охранник Порошенко* арестован за «чемоданы с деньгами»
В Киеве арестован экс-охранник Порошенко* за чемоданы с «деньгами на выборы»
В Киеве суд отправил под арест бывшего замначальника охраны экс-президента Украины Петра Порошенко* Вадима Чучковского, который проходит фигурантом дела о «десяти чёрных чемоданах». Новость публикует украинское издание «Страна».
По мнению следствия, подозреваемый получил чемоданы с «деньгами на выборы» перед голосованием 2019 года. Как рассказал изданию адвокат арестованного, в качестве доказательства полицией представлено видео с погрузкой десяти чёрных чемоданов на самолет в российской столице, затем на кадрах демонстрируется их содержимое, там якобы лежали купюры по 200 евро. Чучковский, как утверждается, забрал в Киеве семь чемоданов, затем на видео звучат слова: «Спасибо! Счастливых вам выборов».
Предполагается, что Порошенко* был причастен к уголовной схеме, так как подозреваемый работал именно на него, а значит политик тоже может пополнить скамью подсудимых. По мнению адвоката, всё дело в том, что Порошенко* стал неугодным для Владимира Зеленского, поэтому с ним сводят счёты.
Напомним, что против Порошенко* были введены пожизненные санкции. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Украины. После этого Порошенко* пожаловался, что из-за санкций Зеленского не может купить кофе на заправке.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТАСС / АР