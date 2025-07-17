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17 июля, 13:15

Порошенко* сформировал альянс против Зеленского

Страна.ua: На Украине сформировался альянс Порошенко*

Пётр Порошенко*. Обложка © РИА Новости / Стрингер

Пётр Порошенко*. Обложка © РИА Новости / Стрингер

По информации издания «Страна.ua», полученной от источников в политических кругах, на Украине сложился союз, выступающий против Владимира Зеленского. В его состав вошли экс-президент Пётр Порошенко* и грантовые организации, ранее ассоциировавшиеся с Демократической партией США. Эти организации, как утверждается, связаны с чешско-украинским бизнесменом Томашом Фиалой.

Источники издания сообщают, что критические публикации о главе офиса Зеленского Андрее Ермаке в западных медиа, а также распространение скандалов, связанных с его окружением, являются элементами скоординированной кампании. Цель этой кампании – ослабление внутриполитических позиций Ермака. Издание отмечает, что данная кампания ведётся совместно сторонниками Порошенко* и представителями организаций, финансируемых из-за рубежа (грантовых структур).

По мнению «Страна.ua», этот союз представляет «внутреннюю угрозу номер один» для Зеленского. При этом, как утверждается, объединение Порошенко* и «грантовиков» было вызвано опасениями репрессий со стороны главы киевского режима.

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Ранее Порошенко* оказался в эпицентре общественного возмущения. Причиной тому стала информация, которую активно распространили в Сети ресурсы Незалежной, мол, во время отдыха в Турции бывший украинский лидер передал детям крупную сумму — порядка миллиона долларов.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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