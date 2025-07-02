Бывший президент Украины Пётр Порошенко* в интервью изданию The Times обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в «ползучем авторитаризме» и призвал его отказаться от попыток удержать власть, заявив, что терпение украинцев может лопнуть.

«Зеленскому стоит прислушаться к этому, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — подчеркнул Порошенко*.

Экс-президент Незалежной также отметил ряд критических ошибок, допущенных Зеленским, которые нанесли ущерб не только ему лично, но и всей Украине. В качестве примера он привёл «катастрофическую» встречу бывшего комика с президентом США Дональдом Трампом в феврале.

Ране Пётр Порошенко* заявил о значительном увеличении числа российских беспилотников в небе над Харьковской областью. По его словам, российские разведывательные и ударные дроны заполонили воздушное пространство региона, что значительно осложняет ведение боевых действий для украинских военнослужащих. Он отметил, что бои в Харьковской области носят напряжённый характер.