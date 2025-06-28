Порошенко* пожаловался на дроны Армии России, затмившие небо в Харьковской области
Порошенко*: Небо Харьковской области кишит российскими дронами
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Небо в Харьковской области заполонили дроны ВС РФ. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*, который, по его собственным словам, посетил украинские позиции в регионе.
«На Харьковском направлении небо кишит российскими дронами. Разведывательные и ударные беспилотники <…> в большом количестве. Бои напряжённые, и украинским военным чрезвычайно сложно», — написал он.
На днях стало известно, что бойцы пророссийского харьковского подполья нанесли удар «Геранью» по особняку нардепа областного совета Александра Кухаря. Парламентарий «прославился» благодаря продаже участия в «дроновых сафари» на военнослужащих Армии России.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.