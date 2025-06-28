Небо в Харьковской области заполонили дроны ВС РФ. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*, который, по его собственным словам, посетил украинские позиции в регионе.

«На Харьковском направлении небо кишит российскими дронами. Разведывательные и ударные беспилотники <…> в большом количестве. Бои напряжённые, и украинским военным чрезвычайно сложно», — написал он.

На днях стало известно, что бойцы пророссийского харьковского подполья нанесли удар «Геранью» по особняку нардепа областного совета Александра Кухаря. Парламентарий «прославился» благодаря продаже участия в «дроновых сафари» на военнослужащих Армии России.