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Регион
28 июня, 15:12

Порошенко* пожаловался на дроны Армии России, затмившие небо в Харьковской области

Порошенко*: Небо Харьковской области кишит российскими дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Небо в Харьковской области заполонили дроны ВС РФ. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*, который, по его собственным словам, посетил украинские позиции в регионе.

«На Харьковском направлении небо кишит российскими дронами. Разведывательные и ударные беспилотники <…> в большом количестве. Бои напряжённые, и украинским военным чрезвычайно сложно», — написал он.

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На днях стало известно, что бойцы пророссийского харьковского подполья нанесли удар «Геранью» по особняку нардепа областного совета Александра Кухаря. Парламентарий «прославился» благодаря продаже участия в «дроновых сафари» на военнослужащих Армии России.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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