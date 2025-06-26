Партизаны нанесли удар беспилотником по дому депутата Харьковского облсовета Александра Кухаря, ранее организовавшего «дронное сафари» на российских военнослужащих. По данным Telegram-канала «Отряд Ковпака», ссылающегося на украинские СМИ, Кухарь получил тяжёлое ранение и госпитализирован. Опубликованы даже фото разрушенного особняка.

Александр Кухарь известен своей скандальной репутацией. В прошлом он занимал пост зампрокурора Харьковской области, фигурировал в антикоррупционных расследованиях и, по сообщениям украинской прессы, был причастен к рейдерским схемам. Уже в статусе депутата он стал продвигать идею платной охоты с дронами на российских солдат, что вызвало резонанс даже внутри Украины.