«Герань» навестила харьковского депутата, который организовывал «сафари на русских»
Организатор «сафари на русских» Кухарь тяжело ранен дроном под Харьковом
Харьковский депутат Кухарь. Фото из украинских СМИ
Партизаны нанесли удар беспилотником по дому депутата Харьковского облсовета Александра Кухаря, ранее организовавшего «дронное сафари» на российских военнослужащих. По данным Telegram-канала «Отряд Ковпака», ссылающегося на украинские СМИ, Кухарь получил тяжёлое ранение и госпитализирован. Опубликованы даже фото разрушенного особняка.
Александр Кухарь известен своей скандальной репутацией. В прошлом он занимал пост зампрокурора Харьковской области, фигурировал в антикоррупционных расследованиях и, по сообщениям украинской прессы, был причастен к рейдерским схемам. Уже в статусе депутата он стал продвигать идею платной охоты с дронами на российских солдат, что вызвало резонанс даже внутри Украины.
Ответом стала атака дрона, запущенного харьковским подпольем — на этот раз уже по самому Кухарю.
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