28 августа, 13:24

Российского посла собрались вызвать в МИД Британии в связи с ночной атакой на Киев

Sky News: МИД Британии хочет вызвать посла РФ Келина из-за ночных ударов по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

МИД Великобритании собирается вызвать российского посла Андрея Келина из-за ночных ударов российских войск по Киеву. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Посол РФ в Великобритании будет вызван в МИД после того, как ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета*)», — указано в материале.

До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.

Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве.

Наталья Демьянова
