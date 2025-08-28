Российского посла собрались вызвать в МИД Британии в связи с ночной атакой на Киев

МИД Великобритании собирается вызвать российского посла Андрея Келина из-за ночных ударов российских войск по Киеву. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Посол РФ в Великобритании будет вызван в МИД после того, как ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета*)», — указано в материале.

До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.