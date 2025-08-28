Российского посла собрались вызвать в МИД Британии в связи с ночной атакой на Киев
МИД Великобритании собирается вызвать российского посла Андрея Келина из-за ночных ударов российских войск по Киеву. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Посол РФ в Великобритании будет вызван в МИД после того, как ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета*)», — указано в материале.
До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.
Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве.