Массированные удары ВС России по украинской территории повлекли за собой значительные потери в инфраструктуре и военном потенциале противника. Такие оценки ситуации приводят российские военные эксперты в беседе с Life.ru, анализируя результаты ночной атаки.

Военный эксперт Василий Дандыкин высоко оценил результативность ударов по важным целям. Он сообщил, что атаки были направлены на Киев и Киевскую область, аэродром Староконстантинов, используемый авиацией, и железнодорожные узлы, критически важные для логистики противника. Специалист также отметил, что комбинированные удары с применением разнообразных видов вооружения достигали даже западных регионов Украины.

Противовоздушная оборона врага сработала плохо. Ощущение такое, что новые поставки ещё не пришли, а если пришли, то будут на подходе уничтожаться. Имеется в виду оружие, которое обещают выделить. То есть враг понёс серьёзные потери. Василий Дандыкин Военный эксперт

Франц Клинцевич, возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана, подчеркнул в беседе с Life.ru, что российские войска целенаправленно бьют только по военным целям. По его словам, несмотря на активную информационную войну со стороны Запада, практически отсутствуют сообщения о разрушении гражданской инфраструктуры, что говорит о высокой точности используемого вооружения.

Очень редко возникает информация, что вот там какие-то гражданские объекты, россияне попали, вот они уничтожены. Противник действительно потерял достаточно стратегически важные ему объекты, мы их атаковали. Но, главное, мы никогда не наносим удары по гражданским объектам, по мирным людям. Франц Клинцевич Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана