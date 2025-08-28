«Серьёзные потери»: Военные эксперты констатировали провал украинской ПВО после ночной атаки
Эксперт Дандыкин: ПВО врага не справилась с ночными ударами ВС России
Массированные удары ВС России по украинской территории повлекли за собой значительные потери в инфраструктуре и военном потенциале противника. Такие оценки ситуации приводят российские военные эксперты в беседе с Life.ru, анализируя результаты ночной атаки.
Военный эксперт Василий Дандыкин высоко оценил результативность ударов по важным целям. Он сообщил, что атаки были направлены на Киев и Киевскую область, аэродром Староконстантинов, используемый авиацией, и железнодорожные узлы, критически важные для логистики противника. Специалист также отметил, что комбинированные удары с применением разнообразных видов вооружения достигали даже западных регионов Украины.
Противовоздушная оборона врага сработала плохо. Ощущение такое, что новые поставки ещё не пришли, а если пришли, то будут на подходе уничтожаться. Имеется в виду оружие, которое обещают выделить. То есть враг понёс серьёзные потери.
Франц Клинцевич, возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана, подчеркнул в беседе с Life.ru, что российские войска целенаправленно бьют только по военным целям. По его словам, несмотря на активную информационную войну со стороны Запада, практически отсутствуют сообщения о разрушении гражданской инфраструктуры, что говорит о высокой точности используемого вооружения.
Очень редко возникает информация, что вот там какие-то гражданские объекты, россияне попали, вот они уничтожены. Противник действительно потерял достаточно стратегически важные ему объекты, мы их атаковали. Но, главное, мы никогда не наносим удары по гражданским объектам, по мирным людям.
Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве.