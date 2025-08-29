Владимир Зеленский своими действиями целенаправленно разрушает возможность достижения соглашения в рамках переговорного процесса по Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, 21 августа Зеленский заявил иностранным журналистам, что Киев не намерен признавать территории, которые считает утраченными. Дипломат уточнила, что экс-комик вновь высказался об «оккупации» этих земель, охарактеризовав подобные утверждения как «бессмысленные высказывания».