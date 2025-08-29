Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:17

Захарова обвинила Зеленского в саботаже переговорного процесса

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Владимир Зеленский своими действиями целенаправленно разрушает возможность достижения соглашения в рамках переговорного процесса по Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, 21 августа Зеленский заявил иностранным журналистам, что Киев не намерен признавать территории, которые считает утраченными. Дипломат уточнила, что экс-комик вновь высказался об «оккупации» этих земель, охарактеризовав подобные утверждения как «бессмысленные высказывания».

Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится
Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разочарован Зеленским и его европейскими союзниками из-за их нереалистичных условий для прекращения конфликта. По мнению американского лидера, требования Киева и стран ЕС невыполнимы, и украинской стороне придётся пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения с Россией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar