Захарова обвинила Зеленского в саботаже переговорного процесса
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Владимир Зеленский своими действиями целенаправленно разрушает возможность достижения соглашения в рамках переговорного процесса по Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, 21 августа Зеленский заявил иностранным журналистам, что Киев не намерен признавать территории, которые считает утраченными. Дипломат уточнила, что экс-комик вновь высказался об «оккупации» этих земель, охарактеризовав подобные утверждения как «бессмысленные высказывания».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разочарован Зеленским и его европейскими союзниками из-за их нереалистичных условий для прекращения конфликта. По мнению американского лидера, требования Киева и стран ЕС невыполнимы, и украинской стороне придётся пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения с Россией.