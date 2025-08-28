Мессенджер MAX
28 августа, 17:54

Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится

Мерц заявил, что диалог между Путиным и Зеленским может не состояться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал сомнение в возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Встреча между Зеленским и Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом США Дональдом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе», — сказал Мерц.

В Кремле объяснили, что может сделать встречу Путина и Зеленского результативной

Напомним, 18 августа Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом.

Полина Никифорова
