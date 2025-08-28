Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал сомнение в возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Встреча между Зеленским и Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом США Дональдом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе», — сказал Мерц.