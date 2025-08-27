В Кремле объяснили, что может сделать встречу Путина и Зеленского результативной

Чтобы потенциальные контакты России и Украины на высшем уровне принесли результат, перед такими контактами должна быть проведена соответствующая подготовка. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые другие контакты [России и Украины] на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными», — пояснил спикер Кремля, отвечая на следующий вопрос.