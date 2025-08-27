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Опубликовано 27 августа 2025, 10:15

В Кремле объяснили, что может сделать встречу Путина и Зеленского результативной

Песков: Контакты России и Украины на высшем уровне должны стать результативными

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Чтобы потенциальные контакты России и Украины на высшем уровне принесли результат, перед такими контактами должна быть проведена соответствующая подготовка. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые другие контакты [России и Украины] на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными», — пояснил спикер Кремля, отвечая на следующий вопрос.

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Напомним, 18 августа Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом.

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Александр Юнашев
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