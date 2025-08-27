В Кремле объяснили, что может сделать встречу Путина и Зеленского результативной
Песков: Контакты России и Украины на высшем уровне должны стать результативными
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Чтобы потенциальные контакты России и Украины на высшем уровне принесли результат, перед такими контактами должна быть проведена соответствующая подготовка. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любые другие контакты [России и Украины] на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными», — пояснил спикер Кремля, отвечая на следующий вопрос.
Напомним, 18 августа Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом.