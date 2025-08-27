В Кремле объяснили запрет Путина на удар «Орешником» по офису Зеленского

ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу остаётся неизменной.

Соответствующие слова прозвучали в контексте заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путин не разрешил нанести удар новейшей российской разработкой «Орешник» по офисе Владимира Зеленского в Киеве.

«В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше», — указал представитель Кремля на брифинге.