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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 09:58

В Кремле объяснили запрет Путина на удар «Орешником» по офису Зеленского

Песков: ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу остаётся неизменной.

Соответствующие слова прозвучали в контексте заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путин не разрешил нанести удар новейшей российской разработкой «Орешник» по офисе Владимира Зеленского в Киеве.

«В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше», — указал представитель Кремля на брифинге.

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В Польше напуганы, что неуязвимый «‎Орешник» у друга России изменит «военное уравнение»

«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением. У Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания.

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Никита Никонов
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