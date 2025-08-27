В Кремле объяснили запрет Путина на удар «Орешником» по офису Зеленского
Песков: ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям
Обложка © Life.ru
ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу остаётся неизменной.
Соответствующие слова прозвучали в контексте заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путин не разрешил нанести удар новейшей российской разработкой «Орешник» по офисе Владимира Зеленского в Киеве.
«В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше», — указал представитель Кремля на брифинге.
«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением. У Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания.