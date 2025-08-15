Встреча Путина и Трампа
15 августа, 07:36

В Польше напуганы, что неуязвимый «‎Орешник» у друга России изменит «военное уравнение»

Defence24: Размещение Орешника в Белоруссии придаст ей значение в военной сфере

Обложка © Midjourney / Life.ru

Размещение российской ядерной баллистической ракеты «Орешник» в Белоруссии меняет правила игры в Восточной Европе, пишет польский портал Defence24. Так автор материала комментирует заявление министра обороны республики Виктора Хренина о предстоящих учениях «Запад-2025», где будет отрабатываться применение ядерного оружия, в том числе «Орешника».

Издание называет новейший российский ракетный комплекс практически неуязвимым для перехвата, поскольку он «потенциально способен преодолеть большинство существующих систем противоракетной обороны». В дислокации «Орешника» на территории Белоруссии на Западе увидели усиление военно-стратегической значимости Минска для Москвы.

«С точки зрения самой Белоруссии, участие в подобных учениях усиливает её зависимость от России, но одновременно даёт ей больший вес в военном уравнении», — говорится в материале.

Отмечается, что появление комплекса в республике меняет правила игры в стратегическом отношении для региона, особенно для стран НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»

Ранее стало известно, что в рамках стратегических учений «Запад-2025» будет отработано применение тактического оружия и российского комплекса «Орешник». Манёвры пройдут на территории Белоруссии.

Ольга Сливченко
