29 августа, 10:18

Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при условии хорошей подготовки

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при условии, что она будет хорошо подготовлена. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что на этой встрече должны быть финализированы наработки, достигнутые на уровне экспертов.

Напомним, 18 августа Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом. При этом один из швейцарских политиков заявил, что встреча с Путиным нужна Зеленскому для удержания власти.

