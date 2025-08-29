Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при условии хорошей подготовки
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при условии, что она будет хорошо подготовлена. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена», — пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что на этой встрече должны быть финализированы наработки, достигнутые на уровне экспертов.
Напомним, 18 августа Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам Путина и Зеленского. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом. При этом один из швейцарских политиков заявил, что встреча с Путиным нужна Зеленскому для удержания власти.