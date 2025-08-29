Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при условии хорошей подготовки

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при условии, что она будет хорошо подготовлена. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена», — пояснил представитель Кремля.