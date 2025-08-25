Главарь киевского режима Владимир Зеленский стремится к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным не для мирных переговоров, а чтобы вернуть себе международную легитимность и удержаться у власти без выборов. Такое мнение выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в своём личном блоге.

«Цель Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с Путиным, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов, с тем чтобы укрепить свой статус президента и удержаться у власти без выборов, возложив ответственность за провал саммита на Россию», — написал он