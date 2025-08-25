Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 19:12

Швейцарский политик раскрыл, почему Зеленский жаждет встречи с Путиным

Депутат Меттан: Зеленский хочет встречи с Путиным для удержания власти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Главарь киевского режима Владимир Зеленский стремится к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным не для мирных переговоров, а чтобы вернуть себе международную легитимность и удержаться у власти без выборов. Такое мнение выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в своём личном блоге.

«Цель Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с Путиным, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов, с тем чтобы укрепить свой статус президента и удержаться у власти без выборов, возложив ответственность за провал саммита на Россию», написал он

По его словам, для Киева единственной целью встречи является попытка придать блеск Зеленскому, вернув ему утраченную в мае 2024 года легитимность после истечения конституционного срока полномочий. Меттан считает, что этот манёвр слишком примитивен, чтобы Москва его не заметила, и не приведёт к реальным результатам в урегулировании конфликта.

Ранее на встрече в Вашингтоне Владимир Зеленский допустил возможность обмена территориями в рамках мирной сделки и отметил, что Украина больше не настаивает на перемирии как условии для переговоров с Россией. По словам экс-министра экономики Украины и главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, Зеленский находится под сильным давлением из-за возможных территориальных уступок для достижения мира.

Анастасия Никонорова
