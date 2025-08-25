Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
25 августа, 13:19

Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки Украины к зимнему сезону. Он утверждает, что российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Незалежной.

«Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре», — приводит его слова агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и объекты газодобывающей инфраструктуры. Таким образом, Зеленский связал повреждения энергосистемы Украины с преднамеренными действиями России по срыву хозяйственных мероприятий перед наступлением зимнего периода.

В Крыму осадили Зеленского после циничных «‎пророчеств» в ‎погребальной вышиванке
В Крыму осадили Зеленского после циничных «‎пророчеств» в ‎погребальной вышиванке

Ранее на встрече в Вашингтоне Владимир Зеленский допустил возможность обмена территориями в рамках мирного урегулирования, однако заявил, что Украина не собирается «отдавать свою землю даром». Он подчеркнул, что для начала переговоров с Россией больше не требуется предварительное перемирие. Зеленский при этом не уточнил, готов ли он к конкретным территориальным уступкам, что расходится с его более ранней позицией, полностью исключавшей любые компромиссы по территориям.

Анастасия Никонорова
