Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки Украины к зимнему сезону. Он утверждает, что российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Незалежной.

По его словам, Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и объекты газодобывающей инфраструктуры. Таким образом, Зеленский связал повреждения энергосистемы Украины с преднамеренными действиями России по срыву хозяйственных мероприятий перед наступлением зимнего периода.