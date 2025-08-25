В Крыму осадили Зеленского после циничных «пророчеств» в погребальной вышиванке
Ковитиди: Циничные заявления Зеленского о Крыме не соответствуют нормам морали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Циничные высказывания Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как об украинской территории и одной семье не согласуются с нормами морали и его же действиями. Так экс-сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда Ольга Ковитиди отреагировала на обращение политика «погребальной» вышиванке в День независимости Украины. Особенно её возмутили слова о том, что расстояние с Донбассом и Крымом «однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья».
«Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о семье, сказать сложно», — негодует эксперт в беседе с РИА «Новости».
По её мнению, «пророчества» украинского политика особенно циничны на фоне действий Киева, который неоднократно предпринимал провокации, пытаясь навредить полуострову с помощью блокад, диверсий и терактов. Ковитиди добавила, что в Крыму никто не поддерживает Зеленского, в том числе и этнические украинцы, проживающие в республике.
Ранее, на встрече в Вашингтоне Владимир Зеленский не исключил возможности обмена территориями в рамках мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина не намерена «дарить свою землю». Он отметил, что страна больше не считает перемирие обязательным условием для старта переговоров с Россией. При этом Зеленский не уточнил, рассматривает ли он конкретные уступки или обмен территориями, что частично противоречит его прежней позиции, категорически отвергавшей любые территориальные уступки.