В Крыму осадили Зеленского после циничных «‎пророчеств» в ‎погребальной вышиванке

Циничные высказывания Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как об украинской территории и одной семье не согласуются с нормами морали и его же действиями. Так экс-сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда Ольга Ковитиди отреагировала на обращение политика «погребальной» вышиванке в День независимости Украины. Особенно её возмутили слова о том, что расстояние с Донбассом и Крымом «однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья».