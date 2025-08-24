Сегодня, 24 августа, отмечается День независимости Украины. С таким праздником глава украинского режима решил поздравить граждан в чёрной вышиванке с контурами границ Украины 1991 года. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости» назвал это слишком символичным выбором для обращения.

«Символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: чёрного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины. По сути, Зеленский чётко показал, что он убил Украину, именно он — один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины», — сказал он.

В День независимости Украины экс-комик записал обращение в черной вышиванке с картой страны, включающей Крым и новые регионы России. По мнению Рогова, такой выбор символизирует «конец украинской государственности» и подчёркивает роль Зеленского в разрушении независимости страны.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке цветов ОУН-УПА*. Он заявил, что Украина должна обрести достаточную силу и мощь, чтобы её дети и внуки могли отмечать этот праздник «под своими флагами и на своей земле».