Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке. Опубликовав видео в своём Telegram-канале.

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на Майдане нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости», — написал он.

Политик вновь решил подчеркнуть свою близость к народу и появился перед камерой в национальной вышиванке. В ролике он выразил уверенность в том, что украинцы якобы смогут жить в мире и покое, а будущее их страны будет обеспечено благодаря нынешним «защитникам». Зеленский призвал благодарить тех, кто участвует в боевых действиях, заявив, что ради этого стоит жить и продолжать «стоять». Завершил своё выступление традиционными лозунгами.