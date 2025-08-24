Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 07:14

Вырядился, чтобы быть ближе: Зеленский в вышиванке поздравил украинцев с праздником

Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости в национальной вышиванке

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке. Опубликовав видео в своём Telegram-канале.

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на Майдане нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости», — написал он.

Политик вновь решил подчеркнуть свою близость к народу и появился перед камерой в национальной вышиванке. В ролике он выразил уверенность в том, что украинцы якобы смогут жить в мире и покое, а будущее их страны будет обеспечено благодаря нынешним «защитникам». Зеленский призвал благодарить тех, кто участвует в боевых действиях, заявив, что ради этого стоит жить и продолжать «стоять». Завершил своё выступление традиционными лозунгами.

Дизайнер Зеленского удивил неожиданным «‎сливом» о его чёрном костюме для визита к Трампу
Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает День независимости. В этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил поздравление украинцам. Он пожелал стране найти собственный путь развития, справиться с современными вызовами и подчеркнул важность солидарности и мирного будущего.

Милена Скрипальщикова
