Дизайнер Зеленского удивил неожиданным «‎сливом» о его чёрном костюме для визита к Трампу

Владимир Зеленский выбрал для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме чёрный костюм, изначально предназначенный для празднования Дня независимости Украины (24 августа). Об этом сообщает Women’s Wear Daily со ссылкой на дизайнера Виктора Анисимова, который создал для политика «президентскую капсулу».

По словам модельера, она встречалась с Зеленским в прошлую пятницу, когда его визит в Белый дом ещё не был подтверждён. Обсуждался костюм для мероприятий 24 августа, однако украинский политик сразу отметил, что он подойдёт и для переговоров с Трампом. Анисимов забрал вещь на доработку, предполагая, что её первая публичная демонстрация состоится только в День независимости, но планы изменились уже в субботу.

Журнал описывает костюм как военный жакет во французском стиле из армейской холщовой ткани. Было подготовлено два варианта — синий и чёрный, причём дизайн разработали ещё в январе, до скандала в конце февраля, когда Зеленского раскритиковали за отказ от делового дресс-кода в Белом доме.

Анисимов подчеркнул, что смена имиджа президента Украины не связана с тем инцидентом. Работа над костюмом началась раньше, и, хотя дизайнер ожидал отказа от идеи после критики, Зеленский решил продолжить.

«Он не обсуждает эту тему [со мной]. Мы продолжаем делать нашу работу, но мы знаем об этой ситуации», — заявил Анисимов в интервью Women’s Wear Daily.